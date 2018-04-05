Тюменские студенты смогут пройти стажировку в компании "ЭкоНива"

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Государственный аграрный университет Северного Зауралья и компания "ЭкоНива–АПК" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере стажировок и практик студентов тюменского агровуза.

В российско-германском агрохолдинге, который предлагает сотни вакансий по всей стране, ежедневно производится около 1,2 тыс. тонн молока, а компании Тюменской, Новосибирской, Оренбургской, Калужской, Курской, Рязанской и Воронежской областей располагаются на площади более 320 тыс. га. У агрохолдинга подобные договоренности есть уже с десятком агровузов по России.

Для удобства студентам, которые желают остаться на стажировку в своем регионе, предлагают подработку в Тюменском филиале агрохолдинга, в компании "Агрофирма Междуречье", расположенной в Ярковском районе. В этом сельхозпредприятии, как и в любом другом филиале в России, студенту предложат комфортные условия прохождения практики помощником агронома, инженера, ветеринарного врача или зоотехника. В перечень услуг войдут и предоставление всех необходимых материалов для полного выполнения программы производственной практики, и выдача специализированной одежды вместе с проживанием и двухразовым питанием, и полное оформление по трудовому кодексу с выплатой заработной платы, а также оплатят дорогу до места практики и обратно.

Руководство вуза и компании "ЭкоНива -АПК" намерены тесно сотрудничать. Селу нужны специалисты аграрного профиля, и университету необходимо не только выпустить грамотного и целеустремленного специалиста, желающего применять профильные знания, но еще и трудоустроить его, сообщает управление по информационной политике ГАУ Северного Зауралья.