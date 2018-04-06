Областным депутатам рассказали о развитии информатизации в регионе

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Около 64 тыс. запросов ежемесячно проходят через систему межведомственного электронного взаимодействия органов власти Тюменской области. Центр телефонного обслуживания, куда тюменцы в основном обращаются для записи к врачу и за консультацией по работе с Госуслугами, обрабатывает 40 тыс. обращений каждый месяц.

Об этом сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич на заседании комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы.

Подводя итоги развития информатизации в регионе в 2017 году, она также отметила, что в информационную систему "Электронная школа Тюменской области" ежедневно заходят в среднем более 70 тыс. уникальных посетителей. Благодаря запуску модуля по автоматизации учета школьного питания почти 80% платежей за эту услугу идет через информсистему и только 20% - через кассы и банкоматы.

Депутаты положительно оценили работу правительства региона в области информатизации. По словам главы комитета Инны Лосевой, важно, чтобы общение жителей и органов власти было удобным и доступным. Она отметила, что в плане электронных услуг Тюменская область серьезно продвинулась вперед.

"Большим спросом пользуются приложения "Образование", "Здравоохранение", "Транспорт", "ЖКХ" и другие. Сегодня мы переходим на политику "умного города". Это действительно значимо. Впереди еще много работы в этом направлении. Одна из актуальных задач, которая стоит на сегодняшний день – электронными услугами должны пользоваться не только жители больших городов, но и те, кто живут в маленьких населенных пунктах", - подчеркнула Инна Лосева.

Мария Рудзевич заверила, что развитие сети Интернет в небольших поселениях будет продолжаться.

Дарья Казакова