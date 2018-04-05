"Продаем тюменское": товары берут курс на экспорт

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В Тюменской области стартует проект "Продаем тюменское".

Он, по словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Андрея Пантелеева, станет логичным продолжением программы "Покупаем тюменское".

"Проект "Покупаем тюменское" направлен на работу с покупателем, и дал хорошие результаты, - пояснил он, комментируя итоги рабочего совещания производителей сельхозпродукции и представителей торговых сетей. - Этот проект позволил нам увеличить долю тюменских товаров до 30%. Сегодня стоит другая задача – научиться грамотно продавать то, что мы научились производить".

Проект "Продаем тмюенское" будет, по словам Андрея Пантелеева, объединяться еще с двумя программами. Первая – это повышение конкурентоспособности тюменских производителей, их технологичности. Вторая программа - это продвижение тюменских товаров на экспорт. "Мы посмотрим, какие предприятия экспортоориентированные, и эти предприятия будем сопровождать на территории других стран", - пояснил Андрей Пантелеев.

В целом проект "Продаем тюменское" отвечает и за продвижение товаров на территории Тюменской области, за ее пределами и за пределами Уральского федерального округа. Основная идея проекта в том, чтобы думать о продажах не тогда, когда продукт уже произведен, а уже на этапе организации самого производства.

"Когда создается любое производство, мы уже должны понимать, где мы будем продавать наш товар, кто наш покупатель, какой место этот продукт займет на рынке, - пояснил Андрей Пантелеев. - Это то, что касается новых инвестиций, новых производств. Что касается действующих предприятий, которые сегодня заявляют о желании продавать свой продукт через сети, то они для этого должны сделать какие-то усилия, чтобы соответствовать уровню сетей, и не исчезнуть с прилавков через перу месяцев, что у нас уже случалось".

Андрей Пантелеев сообщил, что в каждом муниципалитете региона уже созданы рабочие группы, которые будут работать с товаропроизводителями на своих территориях.

﻿ фото "Тюменская линия" 1 /

Борис Олейник