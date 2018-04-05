Генеральным директором предприятия "РН-Уватнефтегаз" назначен Игорь Онешко

Фото со страницы "РН-Уватнефтегаз" в соцсети

Генеральным директором предприятия "РН-Уватнефтегаз" назначен Игорь Онешко. Он вступил в должность с 5 апреля, сообщается на корпоративной странице в социальной сети.

Ранее Игорь Онешко возглавлял ПАО "Варьёганнефтегаз" в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Предприятие "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть".

"РН-Уватнефтегаз" ведет планомерную работу по приросту новых запасов. В состав проекта входят 20 лицензионных участков с 40 открытыми месторождениями.

Евгений Бабенко