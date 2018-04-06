В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"

фото МЧС по Тюменской области

Магазин смешанных товаров "Майя" на ул. Механизаторов сгорел в с. Исетское ночью 5 апреля. Сообщение о возгорании на пульт дежурного пожарной части поступило в 23 часа 48 минут.

На момент прибытия пожарных вся площадь двухэтажного здания размером 240 кв. м была охвачена огнем. Пожар тушили десять спасателей, было задействовано семь единиц техники. В течение часа огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. До утра продолжалась так называемая "проливка" здания и разбор остатков строения, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

По версии инспекторов пожарного надзора, основной причиной пожара в магазине стало замыкание электрооборудования.

Магазин в список для проверки на противопожарную безопасность не входил, так не является торговым центром, уточнил Юсько.