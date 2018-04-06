Будущие геоэкологи взяли пробы воды в реке Аремзянка

фото ТюмГУ

Концентрация минеральных солей снижается в реке Аремзянка Тобольского района. К такому выводу пришли магистранты Института наук о Земле ТюмГУ, обучающиеся по программе "Геоэкология нефтегазодобывающих регионов".

Как сообщает пресс-служба вуза, недалеко от устья реки, впадающей в Иртыш, в ее пойме находится аварийная геологоразведочная скважина, пробуренная в 1965 году, из которой под давлением вытекает горячая минеральная артезианская вода. Студенты отобрали пробы минеральной воды непосредственно из скважины и речных вод на различном расстоянии от места впадения горячего минерального ручья.

Гидрохимические анализы провели в НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ совместно со специалистами Института химии (д.х.н. Татьяна Кремлева).

"Первые результаты показали, что концентрация минеральных солей практически сразу в месте падения загрязненного ручья снижается до фонового уровня речной воды, а вот тепловое воздействие прослеживается на значительном расстоянии (сотни метров), – комментирует руководитель магистерской программы профессор Андрей Соромотин. – Работы по изучению миграций макро- и микроэлементов в речных водах будут продолжены летом".