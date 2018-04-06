В Нефтеюганске завели новые дела против обвиняемых в коррупции полицейских

sledcom.ru

Сотрудников полиции, обвиняемых в получении взятки, осудят в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника ОМВД России по Нефтеюганску и начальника отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Обвиняемые получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, также услуг имущественного характера за покровительство в организации незаконной предпринимательской деятельности по реализации алкогольной продукции.

В ходе расследования выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела.

Расследование продолжается.