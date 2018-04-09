Старшеклассников Тюменской области познакомят с особенностями аутентичности

фото Школы юного психолога ВКонтакте

"Аутентичность: как быть собой" - основная тема нового сезона Школы юного психолога ТюмГУ (ул. Проезд 9 Мая, 5), которая откроет двери для старшеклассников 15 апреля.

Приглашаются увлеченных психологией учащиеся 8-11 классов. Они получат ответы на вопросы: "Как сказать нет", "Как уверенно себя чувствовать с другими", "Какой я", "Кто я" и многие другие остаются, хотя и немного трансформируются с веяниями времени.

"Курс поможет детям самостоятельно ответить на эти вопросы в дружественной атмосфере", - говорит организатор Школ Анна Лебедева.

Программа школы рассчитана на шесть занятий и строится на основе трех основных блоков: верность себе, способность нести ответственность за свое поведение и повышение уровня знаний о себе.

"Занятия проводятся в тренинговой форме с использованием активных и интерактивных методов обучения. Каждый урок сопровождается рефлексией и обратной связью. В рамках занятий планируется проведение квеста, защита участниками мини-проектов, упражнения, ролевые игры и многое другое. Скучно точно не будет!", - обещают организаторы.

По окончанию участники Школы получают сертификаты и папки с материалами курса. Регистрация уже началась. Подать заявку на участие в проекте можно в группе Школы. Занятия начнутся 15 апреля и будут проходить каждое воскресенье в Институте психологии и педагогики ТюмГУ.

Добавим, что в 2018-2019 учебном году в ТюмГУ на направление "Психология" выделено 20 бюджетных мест. Всего планируется принять 50 человек, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.