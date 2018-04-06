Фары с Porsche Cayenne снимала тюменская ОПГ

Фото ИА "Тюменская линия"

Четверых жителей Тюмени обвиняют в кражах автомобильных фар с Porsche Cayenne. Ущерб составил более 800 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что осенью 2017 года один из тюменцев, который временно находился в Москве, создал организованную группу для хищения автомобильных фар с Porsche Cayenne. В ее состав вошли еще три тюменца.

Злоумышленники подыскивали в Тюмени автомобили, снимали с них фары и переправляли в Москву, где организатор группировки их продавал. С сентября по ноябрь 2017 года они сняли фары с 10 машин. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 800 тыс. рублей. В ходе следствия два комплекта фар были найдены и возращены двум потерпевшим. Кроме того, один из фигурантов обвиняется еще в краже двух зеркал заднего вида с автомобиля Mercedes Benz S 350 стоимостью более 20 тыс. рублей. Зеркала были айдены и возвращены потерпевшей.

Двое злоумышленников находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде. Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.