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Фары с Porsche Cayenne снимала тюменская ОПГ

17:00 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Четверых жителей Тюмени обвиняют в кражах автомобильных фар с Porsche Cayenne. Ущерб составил более 800 тыс. рублей. 

Из материалов дела следует, что осенью 2017 года один из тюменцев, который временно находился в Москве, создал организованную группу для хищения автомобильных фар с Porsche Cayenne. В ее состав вошли еще три тюменца.

Злоумышленники  подыскивали в Тюмени автомобили, снимали с них фары и переправляли в Москву, где организатор группировки их продавал. С сентября по ноябрь 2017 года они сняли фары с 10 машин. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 800 тыс. рублей. В ходе следствия два комплекта фар были найдены и возращены двум потерпевшим. Кроме того, один из фигурантов обвиняется еще в краже двух зеркал заднего вида с автомобиля Mercedes Benz S 350 стоимостью более 20 тыс. рублей. Зеркала были  айдены и возвращены потерпевшей.

Двое злоумышленников находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде. Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд  Тюмени  для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

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Теги: Porsche Cayenne , кража , Москва , прокуратура , суд , Тюмень , фары

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