Когда и где можно освятить куличи в храмах Тюменской области

фото Тобольской митрополии

В Знаменском кафедральном соборе Тюмени освящения куличей, яиц и других яств будут проходить постоянно в начале каждого часа с 12 до 23 часов 7 апреля, а также с 11 до 17 часов 8 апреля.

Традиционно освящение в храма в день Пасхи происходит сразу после ночного богослужения (около 3 часов ночи). Кроме того, в городских храмах, ввиду большого количества людей, освящения начинаются уже после полудня Великой субботы и продолжаются утром в день Светлого Христова Воскресения.

В тюменском Троицком монастыре с 12 до 23 часов 7 апреля, 8 апреля – с 10 до 17 часов. В Благовещенском соборе 7 и 8 апреля с 12 до 15 часов. Время освящения в других храмах нужно узнавать в церковных лавках или на приходских досках объявлений, сообщает пресс–служба Тобольской митрополии.