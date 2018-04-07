В Канаде четырнадцать игроков молодежной хоккейной дружины погибли в ДТП

Молодежная команда «Хамболдт Бронкос» Фото: Twitter / HumboldtBroncos

14 хоккеистов молодежной команды "Хамболдт Бронкос" погибли, еще 14 получили травмы, трое находятся в критическом состоянии а результате ДТП на трассе вечером 6 апреля.

Автобус с хоккеистами попал в аварию с грузовиком с полуприцепом на территории Канады. Об этом сообщает полиция провинции Саскачеван.

"Мы можем подтвердить, что среди пассажиров автобуса есть жертвы, а также много пострадавших. К настоящему моменту уточненных данных по погибшим и пострадавшим предоставить не можем", — говорится в заявлении жандармерии.

Президент клуба Кевин Гаринджер прокомментировал случившееся, отметив, что члены "Бронкоса" пребывают в шоке и пытаются справиться с невероятной потерей. Ведется расследование. "Бронкос" направлялась на матч плей-офф против "Нипавин Хоукс". В заявке команды значились игроки в возрасте от 18 лет до 21 года, сообщает Лента РУ.