Российские хоккеисты повторили успех Олимпиады: обыграли сборную Германии

фото Федерации хоккея РФ

Со счетом 4:1 в пользу российской сборной завершилась встреча с командой из Германии в рамках Еврочелленджа 6 апреля.

По информации Федерации хоккея России, молодой состав (средний возраст команды – 22,5 года) команды продемонстрировал зрелую, уверенную игру. В сборной было сразу 12 новичков (11 из них вышли на лед – в запасе остался лишь вратарь Александр Трушков), однако играли они столь солидно, что казалось, будто они уже имеют внушительный опыт выступления и далеко не первый раз облачились в майки сборной.

В первом периоде у ворот Александра Судницина был лишь один опасный момент. Почти все время россияне гостили в зоне соперника. Напряжение у ворот создавали все без исключения пятерки, три из которых были собраны на основе клубных сочетаний, а четвертая – по остаточному принципу. И именно она открыла счет: местный любимец Павел Падакин нашел на дальней штанге Артема Ильенко. 100-процентные моменты не использовало звено Хохлачева. Дергачев не сумел завершить прострел – спас вратарь, а Лещенко не использовал выход один на один.

После перерыва наша команда, ведомая заполнившимися ко второму периоду почти до отказа трибунами, обрела еще большую уверенность. Россияне подолгу контролировали шайбу, хозяйничали по всей площадке и почти каждую атаку заврешали броском. Сперва было реализовано преимущество "5 на 3" - Кирилл Семенов на пятачке слету добил шайбу, отскочившую от вратаря после броска от синей линии Елесина. А затем россияне завершили долгую позиционную атаку, во время которой наша команда дважды сумела провести смену, в то время как отбивавшиеся немцы такой возможности были лишены. Артем Ильенко завез шайбу из-за ворот, а измотанному сопернику оставалось лишь безучастно смотреть на это.

В третьей двадцатиминутке россияне уверенно контролировали ход матча, и даже пропущенная шайба, во многом случайно залетевшая в ворота, не испортила впечатление от победы. Тем более, что последнее слово все равно осталось за наше командой: защитник Алексей Береглазов сумел прицельно бросить от синей линии и вернуть разрыв в три гола.