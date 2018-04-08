В Колумбии спасли белку, сделав ей непрямой массаж сердца

Спасение белки. Фото www.wallhere.com

Жители колумбийского города Картахена спасли белку, получившую удар током на высоковольтной линии, передает РИА Новости.

На кадрах видно, что грызун лежит на сиденье мопеда, а молодой человек аккуратно постукивает ему по грудной клетке. Постепенно белка начинает дышать.

Как следует из описания видео, очнувшись, зверек спрыгнул с мопеда и убежал.