Победители олимпиады по праву получат дополнительные баллы к ЕГЭ

фото ООО "полное ПРАВО"

Имена победителей олимпиады по основам права для школьников "Лучшие по праву" назовут на торжественной церемонии награждения в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) 13 апреля в 15 часов.

По информации организаторов олимпиады, ученики 11 классов, занявшие призовые места, получат сувениры от организаторов и дополнительные 10 баллов при поступлении в ТюмГУ на профильные специальности. Всем финалистам будут вручены дипломы.

Напомним, олимпиада стартовала 1 января и проходила в два этапа. В ходе первого тура школьники отвечали на правовые вопросы онлайн на сайте ТюмГУ. Участников, набравших наибольшее число баллов, пригласили во второй этап (финал) в учебный центр компании "Полное право". Помимо вопросов на знание основ права, их ждали специальные задания от регионального отделения Фонда социального страхования РФ и департамента потребительского рынка администрации Тюмени. Для поиска ответов школьники могли использовать установленную на компьютерах справочную правовую систему "КонсультантПлюс". По результатам второго этапа были определены победители олимпиады.

Олимпиада "Лучшие по праву" проходила в рамках межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" и охватила всех учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской области. Всего участие приняло 223 ученика из 24 населенных пунктов.