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В Нижневартовске водитель грузовика нанес тяжелую травму коллеге

14:05 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Водителя грузового автомобиля осудят за нарушения требований охраны труда в Нижневартовском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории производственной базы рабочие грузили металлическое оборудование в кузов полуприцепа автомобиля КамАЗ. Водитель автомобиля начал выезжать со склада. В этот момент в кузове находился стропальщик, который закреплял металлоконструкций. Во время движения транспортного средства незакрепленное  оборудование вытолкнуло рабочего из кузова, мужчина получил тяжелый перелом бедренной кости.

Несчастный случай произошел в результате грубого нарушения водителем КамАЗа требований инструкции по охране труда. Вину в совершении инкриминируемого преступления водитель признал в полном объеме.

Материалы дела переданы в суд. Водителю грозит лишение свободы на срок до одного года.

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Теги: несчастный случай , Нижневартовск

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