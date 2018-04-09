Владельца ТРЦ в Тобольске оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Фото ИА "Тюменская линия"

Прокуратура оштрафовала владельца ТРЦ "Жемчужина Сибири" в Тобольске за нарушения требований пожарной безопасности

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в Тобольске прошла внеплановая проверка одного из наиболее крупных торгово-развлекательных центров "Жемчужина Сибири". В здании девять этажей, есть подземная парковка. В торговом центре расположены объекты торговли, общественного питания, детские игровые площадки, кинотеатры, офисы. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на каждом этаже и парковке.

На первом этаже здания, где расположены крупные магазины, допускается размещение посторонних предметов на путях эвакуации и у пожарных кранов. Двери одного из эвакуационных выходов имеют ширину менее 1,2 м. Не предусмотрено блокирование эскалаторов с системой автоматической пожарной сигнализации на остановку в случае возникновения пожара. На первом этаже допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без соответствующего проекта.

На втором этаже, где находятся предприятия быстрого питания, магазины, кинотеатры, тоже допускается размещение посторонних предметов на путях эвакуации, не предусмотрена блокировка эскалаторов. В системе автоматического пожаротушения в здании не выполнено проектное решение в части оросительной водяной завесы, отсекающих помещения второго и третьего этажей. В каждом из четырех кинозалов в отсутствие проектной документации увеличено число посадочных мест.

На третьем этаже в детской игровой зоне проведены конструктивные изменения помещений в отсутствие проектной документации.

Нарушения требований пожарной безопасности были выявлены и на этажах, где расположены офисы. При проверке систем противопожарной защиты установлено, что уровень звука передаваемых речевых сообщений на подземной парковке недостаточен для их четкого восприятия. Были выявлены и другие нарушения.

По итогам проверки прокуратура возбудила административные дела. Тобольский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области оштрафовал акционерное общество на 150 тыс. рублей, главного инженера ТРЦ - на 10 тыс. рублей. Владелец ТРЦ и инженер признали свою вину.

Прокуратура в адрес генерального директора компании "Югор" внесла представление об устранении нарушений закона. Уже начата работа по их устранению. Ход устранения нарушений поставлен на контроль межрайонной прокуратуры.

Напомним, что внеплановые проверки пожарной безопасности инициировала Генеральная прокуратура после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок.