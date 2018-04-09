Житель Надыма незаконно выловил более шестисот ценных рыб

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Мужчину, незаконно выловившего более 600 ценных рыб, осудили в Надыме.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала, на р. Обь браконьер выловил 621 чира, причинив государству ущерб на сумму 260 тыс. рублей. Суд взыскал с мужчины полную сумму ущерба.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.