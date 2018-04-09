В Ханты-Мансийске мужчину подозревают в краже шестидесяти водопроводных кранов

фото УМВД России по Тюменской области

30-летнего жителя Ханты-Мансийска, работающего разнорабочим в компании, подозревают в хищении из склада 60 шаровых кранов. Общая сумма ущерба составила 45 тыс. рублей.

Установлено, что часть похищенного, злоумышленник успел сдать в один из пунктов по приему цветных металлов. С его слов, на преступление его толкнула нехватка денег.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.