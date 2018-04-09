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В Тюмени директор мебельной компании не платила зарплату менеджеру

17:32 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.pharmvestnik.ru

Генеральный директор ООО "Мебельная компания "Аврора" оштрафован на 30 тыс. рублей за невыплату зарплаты. Такое решение принял мировой судья судебного участка № 13 Ленинского судебного района Тюмени.  

Расследование установило, что руководительница мебельной компании с января по май 2017 года не платила зарплату менеджеру-дизайнеру. Общая сумма задолженности составила более 53 тыс. рублей, которая впоследствии была погашена.

В ходе следствия подозреваемая ходатайствовала о прекращении уголовного дела, и следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением гендиректору судебного штрафа. Суд прекратил уголовное дело и назначил ей штраф, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского округа Тюмени. 

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Теги: зарплата , мебельная компания , штраф

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