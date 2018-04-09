Открытые уроки конкурса "Педагог года" пройдут в Тюмени на музейных площадках

Фото - ИА "Тюменская линия"

Ежегодный конкурс "Педагог года" определит лучших учителей, воспитателей и психологов из 26 муниципальных образований Тюменской области в четырех номинациях.

Как рассказала ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, новшеством конкурса этого года станет использование музейных ресурсов области.

"Сегодня должно как можно шире использоваться проведение уроков вне стен школы, - отметила Ольга Ройтблат. – У нас возникла идея использовать для этого мощнейший ресурс, имеющийся в Тюмени – музей имени Словцова и мультимедийный комплекс "Россия – моя история".

По словам ректора ТОГИРРО, в мастер-классах на площадке "Россия – моя история" уже принимают участие как педагоги, так и учащиеся.

"А с 16 апреля мы приняли решение стартовать на площадке Словцовского музея, - рассказала Ольга Ройтблат. – Там и пройдут первые конкурсные мероприятия. Лучшие педагоги области проведут открытые уроки с использованием ресурсов музея".

Отметим, в этом году в конкурсе примут участие 67 человек, победителей муниципальных этапов.

Николай Ступников