Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике стартовал в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике торжественно открылся в Тюмени 9 апреля. В крупномасштабном интеллектуальном турнире, который пройдет на базе Тюменского индустриального университета, примут участие представители 62 регионов России, а также школьники из Казахстана и Беларуси.

"Подготовка к олимпиаде и достойное выступление на ней требует от каждого из вас высокого уровня интеллектуальной деятельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, а также умения сконцентрироваться на поставленной задаче. Стремление реализовать себя в области интеллектуальной творческой деятельности и научных исследований позволит вам внести свой вклад в будущее развитие и процветание нашей великой Родины", - заявила в видеообращении к участниками олимпиады министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

По словам первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик, участие во Всероссийской олимпиаде - важное событие в жизни каждого школьника.

"Каждый из вас достиг этого результата своим трудом и талантом. Для нас большая честь принимать заключительный этап Всероссийской олимпиады, который может стать для ребят стартовой площадкой, с которой они отправятся в очень высокий полет", - подчеркнула Наталья Шевчик, приветствуя участников олимпиады от имени губернатора и правительства Тюменской области.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ Жанна Садовникова в беседе с журналистами отметила, что право принять у себя заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников Тюменская области и Тюменский индустриальный университет отстояли в сложной конкурентной борьбе со многими другими регионами и вузами страны.

"Проведение финального этапа Всероссийской олимпиады по физике на площадке нашего опорного вуза - это очень значимое событие и большая ответственность", - подчеркнула и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.

Программа заключительного этапа всероссийских соревнований включает решение двух заданий экспериментального тура, теоретический тур, тестирование кандидатов на Международную естественнонаучную олимпиаду. Тюменскую область на олимпиаде будут представлять два школьника, сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

Кроме практической части, юных физиков ждут подобное знакомство с Тюменским индустриальным университетом и насыщенная культурная программа.

Соб. инф.