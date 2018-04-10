О пропавших на полях сражений героях войны расскажет выставка в тюменском музее

Фото из группы областного поискового центра в социальной сети

Мультимедийная выставка "Имена из солдатских медальонов" откроется 11 апреля в 15 часов в Тюмени в историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47). Презентуют экспозицию поисковики Тюменской области.

Выставка расскажет об участниках Великой Отечественной войны, пропавших без вести на полях сражений, чьи истории судеб восстановили активисты "Поискового движения России". На интерактивных экранах посетители увидят портреты защитников Отечества, найденных и опознанных российскими поисковиками за последние несколько лет.

Основная экспозиция состоит из пяти разделов по числу сражений, в которых погибли эти бойцы: Ленинградская, Сталинградская, Московская, Ржевская битвы, боевые действия в Карелии и Заполярье.

На открытии региональное отделение ООД "Поисковое движение России" представит также уникальные экспонаты – предметы, найденные тюменскими поисковиками в ходе полевых экспедиций в местах сражений, где до сих пор лежат непогребенные останки советских бойцов. В составе экспозиции будут представлены предметы обмундирования и вооружения солдат, их личные вещи, письма бойцов, фронтовые фотографии, документы, копии вкладышей из солдатских медальонов, сообщили в областном поисковом центре.