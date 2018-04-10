Большой скалолазный марафон стартует в Тюмени

фото ДТиС "Пионер"

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах "Скорость" и "Трудность" и Кубок России в дисциплине "Боулдеринг" пройдут на скалодроме легкоатлетического манежа с 11 по 15 апреля.

Как сообщают организаторы, также в Тюмени будут определены победители и призеры Всероссийских соревнований в дисциплине "Иногоборье".

Большой скалолазный марафон начнется с квалификации у мужчин и женщин в боулдеринге. Первые участники соревнований выйдут на старт 11 апреля в 9 часов. На следующий день борьбу продолжат спортсмены, прошедшие в финал. По результатам финальных стартов определятся победители и призеры в этой дисциплине.

Следующий день соревнований будет посвящен квалификационным стартам в дисциплине "трудность". Отборочные и финальные соревнования в дисциплине "скорость" состоятся 14 апреля. Тогда же пройдут финалы олимпийской дисциплины "Многоборье". В последний день соревнований определятся чемпионы России и призеры в дисциплине "Трудность".

В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов из 33 регионов России. Тюменские спортсмены по традиции являются главными претендентами на медали в дисциплине "Скорость", сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".