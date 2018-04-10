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Жителям Ишима расскажут три истории о войне

17:00 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Ишимского музейного комплекса

Три истории о войне расскажут школьникам Ишима и их родителям 16 апреля.

Как сообщил научный сотрудник Ишимского музейного комплекса Константин Иванов, это уже традиционное для города мероприятие, которое проводится накануне Дня Победы на сцене местного кинотеатра.

"В этом году мы расскажем о воинском подвиге Пантелеймона Бугаева, останки которого в этот день тожественно преданы земле, - пояснил Константин Иванов. - Он погиб в марте 1943 года во время наступательной операции под Старой Руссой".

По сведениям племянницы героя Любови Фёдоровны Авериной, в семье берегли память о Пантелеймоне Гавриловиче, как и о его брате, Николае Бугаеве, так же не вернувшегося с фронта. В письмах с фронта призывал к терпению, писал что скоро война закончится, и они будут вместе. Передавал всем родным, знакомым, односельчанам большой привет.

О Георгии Михайловиче Кутыреве, который ушел на фронт добровольцем, прошел всю войну и вернулся инвалидом, рассказал его сын Александр. "После ранения отец снова вернулся в строй и по 1943 год воевал на Калининском фронте, - написал он. - В 1944 году был переброшен на Карельский фронт, а в 1945 году в составе 3ападно- Украинского фронта освобождал Чехословакию, Венгрию, Австрию, где и застала его радостная весть о Победе".

За боевые заслуги Георгий Михайлович Кутырев награжден орденами "Красного Знамени", "Красной Звезды", "Отечественной войны II ст.", медалью "За отвагу", охотничьим ружьем, имеет благодарности Верховного Главнокомандующего.

фото Ишимского музейного комплекса

А вот о судьбе Александра Терентьевича Калмыкова известно совсем мало. "Он пропал без вести во время боев под Суровикино в ходе Сталинградского сражения в июле-август 1942 года, - рассказал Константин Иванов. - Не сохранилось даже фотографии. Дочь рассказала, что он ей приснился ей и сказал, что она очень на него похожа".

Борис Олейник

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Теги: Великая Отечественная война , Ишим , Память поколений , школьники

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