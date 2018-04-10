В Новом Уренгое подростки угнали четыре автомобиля

ГИБДД Тюменской области

Трех юношей, обвиняемых в угонах автомобилей, осудят в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в январе 2018 года трое подростков совершили четыре угона автомобилей. Из одного автомобиля они похитили водительские права владельца, находившиеся в бардачке.

Следствием собрано достаточно доказательств вины несовершеннолетних граждан, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.