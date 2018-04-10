Более ста пятидесяти ямальских детей-сирот получат ключи от квартир

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42 ямальским детям-сиротам предоставят жилье, в ближайшее время они смогут заселиться в благоустроенные квартиры.

Как сообщает пресс-служба правительства Ямала, из них три человека получили жилье в Тюмени. Всего в 2018 году, согласно списку департамента образования округа, жильем будут обеспечены более 150 детей-сирот. Список пополняется в течение года по наступлению у детей-сирот права на обеспечение их жилыми помещениями.

В 2018 году в окружном бюджете на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда предусмотрено 530 млн рублей. Из федерального бюджета выделено 1,168 млн рублей на обеспечение жильем ямальских детей-сирот по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2017 году округ полностью выполнил план по обеспечению жильем детей-сирот, которые достигли 18-летнего возраста. Новые квартиры получили 163 ямальца-сироты. Из них 13 человек обзавелись жильем в микрорайоне Ямальский-2 Тюмени. Всего с начала действия соответствующего регионального закона в 2014 году более ста детям-сиротам предоставлены жилые помещения в Тюмени.

Всего за последние пять лет ключи от новых квартир получили более тысячи ямальских детей-сирот.