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ГИБДД: разбор аварий будут проводить по новому адресу

15:10 10 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ГИБДД Тюменской области

Тюменское отделение по исполнению административного законодательства отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения сменило адрес, сообщается на официальном сайте ГИБДД.

Отныне разборы материалов по фактам дорожно-транспортных происшествий проходят на ул. Энергетиков, 104, 2 этаж. С 12 апреля 2018 года здесь будут принимать и выдавать водительские удостоверения после лишения права управления транспортным средством, а также выдавать справки по  административным правонарушениям в области дорожного движения. 

Прием граждан проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу с 9 до 12 часов.

Разбор материалов по ДТП в понедельник, вторник, четверг – с 14 часов. Уточнить более подробную информацию можно по телефонам: 35-37-11 и 35-37-10.

Напомним, ранее разбор аварий проходил в отделении на ул. Брестской, 10/2. 

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Теги: водители , водительское удостоверение , ГИБДД , дорожная безопасность , ДТП

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