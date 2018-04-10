В Югре школьник порезал одноклассника

фото УМВД России по Тюменской области

Ножевые ранения получил ученик школы в Радужном в ходе конфликта со сверстником 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, от работника образовательного учреждения поступило сообщение о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему.

Следователи выяснили, что между двумя учащимися произошел конфликт. В результате один из подростков достал из кармана куртки перочинный нож и нанес ученику удары по руке.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает.