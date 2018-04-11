В Нижневартовске водитель "Тойоты" погиб в ДТП с КамАЗом

Фото ГИБДД Тюменской области

Автомобиль "Тойота" и "КамАЗ" столкнулись на седьмом километре трассы Нижневартовск – Радужный около 8 часов 11 апреля.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Югре, в результате столкновения водитель "Тойоты" погиб на месте ДТП. Личность и обстоятельства аварии устанавливаются.

Полицейские работают на месте происшествия.