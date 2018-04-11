О незаконном сборе денег в детсадах и школах можно сообщить на горячую линию

Фото ИА "Тюменская линия"

Телефонная горячая линия по вопросам незаконного сбора денежных средств образовательными учреждениями Тюмени будет работать 11 апреля с 14 до 18 часов.

Специалисты юридического отдела городского департамента образования ответят на вопросы граждан по телефону: 8 (3452) 46-84-29.