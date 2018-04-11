Жителя Тюменского района подозревают в краже телефона и банковской карты

фото следственного комитета РФ

В краже сотового телефона и банковской карты подозревают жителя Тюменского района. Сумма ущерба составила 12 тыс. рублей.

Полицейские установили, что накануне в доме потерпевшей было застолье. Воспользовавшись удобным моментом, когда женщина уснула, сожитель похитил имущество. После чего, используя карту и телефон потерпевшей, дистанционно оформил микрозайм на ее имя и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.