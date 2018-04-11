Житель Ямала отработает незаконную добычу осетра

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К 240 часам обязательных работ осужден браконьер из Ямальского района за незаконную добычу осетра.

В декабре 2017 года мужчина при помощи ледоруба установил на участке акватории реки Обь в 60 км от с. Яр-Сале Ямальского района рыболовную сеть, которой незаконно добыл осетра.

Размер ущерба составил 10 тыс. рублей.

Сеть и ледоруб после вступления приговора в законную силу, будут уничтожены, сообщает уголовно-судебный отдел прокуратуры округа.