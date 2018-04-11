Объявлен конкурс для СМИ, журналистов и блогеров, пишущих про архитектуру

фото - www.phototyumen.ru

Конкурс-премия "Буква А": "Умный город" для журналистов, освещающих вопросы архитектуры, дизайна, градостроительства и урбанистики, стартовал. Заявки принимают до 30 апреля.

По информации организаторов, концепцию городского развития "Smart City", или Умный город" часто связывают с применением новых технологий, больших баз данных, использованием информационных систем и приложений. В то же время существует более широкий подход, учитывающий технологические параметры наряду с градостроительными и архитектурными, что позволяет обеспечить синергетический эффект от изменений в городской жизни.

Номинации в категориях печать, онлайн-СМИ, соцсети и блоги, радио, ТВ: "Лучший материал по теме "Умный город"; "Лучший материал по теме "Умный квартал"; "Лучший материал по теме "Умные и экоздания" и другие. Спецноминация - "Памятники архитектуры".

Победителям (1 место) в каждой номинации вручается приз от спонсора. Все участники получают диплом.