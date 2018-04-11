Радислав Гандапас выступит в Тюмени с новой программой "Скрипты и алгоритмы успеха"

Радислав Гандапас/фото https://www.e-xecutive.ru

Уникальный бизнес-семинар "Скрипты и алгоритмы успеха" проведет в Тюмени известный специалист по лидерству, один из самых известных бизнес-тренеров России - Радислав Гандапас 26 мая.

По информации организаторов, на семинаре он поделится полезными алгоритмами, эффективными навыками достижения успеха как в профессиональной, так и в личной жизни. Участники семинара также смогут разобраться с тем, как получить ресурсы успеха (деньги, статус, энергию, время) и завести новые полезные знакомства. Семинар для тех, кто хочет достигать успеха во всех областях колеса жизни.

Какая информация будет дана на тренинге: профессиональный и личный успех, выбор предназначения: радость и успех в профессии, матрица рационального использования времени, пять опорных принципов успеха, воспитание детей — что мы можем сделать для них, отличие систем ценностей успешного и неуспешного человека, методы повышения дохода; стратегии достижения успеха и свободы.

Какие результаты гарантирует участие в тренинге: понимание алгоритмов достижения успеха, которые тренер сопроводит жизненными примерами и философскими притчами — так их будет легко запомнить; получение практических упражнений и возможность превратить новые знания в навыки; понимание, как совместить личную жизнь с карьерой и выделить время на действительно важные вещи; осознание препятствий, которые мешают двигаться вперед, и возможностей их устранить.

Добавим, организатор мероприятия - компания Malikspace, ее основатель - Руслан Гафаров, является выпускником бизнес программы МШУ "Сколково", имеет два высших образования, лидер бизнеса по версии ТПП РБ в 2015 году, имеет почетную награду в номинации "Бизнес" в 2016 году по версии журнала Собака.ру, под прямым руководством его команда организовала обучающие мероприятия в 40 городах и семи странах, неоднократно получал благодарственные письма от организации "Опора России", от ассоциаций по организации предпринимательства.

Заявку на сайт направлять можно прямо сейчас.