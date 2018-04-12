В Тобольске увеличат число рабочих мест в "Отрядях мэра"

Фото: пресс-служба администрации Тобольска

До двух тысяч увеличат число рабочих мест в "Отрядях мэра" в Тобольске в 2018 году.

Такую инициативу проявил глава города Владимир Мазур. По его словам, в прошлом году число желающих работать летом оказалось в два раза больше заявленных вакансий.

"Дети стремятся трудоустроиться летом не только, чтобы заработать. Все чаще юные тоболяки хотят сделать город чуточку лучше. Вижу, как подростки сами убирают в городе, делают замечания взрослым, не позволяют засорять улицы младшим школьниками. Они не только стараются обеспечить себя, но и становятся ответственными личностями, с твердыми моральными принципами. Наша задача сделать все, чтобы у ребенка были возможности приобщиться к тому труду, который ему по душе", - отметил Владимир Мазур.

В 2017 году из городского бюджета на трудоустройство подростков было выделено более 5,5 млн рублей. 1,5 тыс. несовершеннолетних участвовали в благоустройстве Тобольска, были вожатыми в летних лагерях и на спортивных площадках.

С июня по август ежегодно в рамках программы "Отряды мэра" на городских улицах работает два отряда по уничтожению граффити - "Летучий голландец" и "Антиграффити". В прошлом сезоне тоболяки могли контролировать их работу, вносить свои коррективы, оставляя информацию с адресами и фотографиями на сайте комитета по делам молодежи. В общей сложности в течение лета уничтожено 313 надписей и рисунков на 110 объектах города.

Евгений Новоселов