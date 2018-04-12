up

12.04.2018 четверг

USD 64,0626

EUR 79,2839

В Тюмени 0..2 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

ФК "Тюмень" упустил домашнюю победу 

11:10 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ФК "Тюмень"

Со счетом 1:1 завершилась встреча ФК "Тюмень" и "Динамо" из Санкт-Петербурга на стадионе "Геолог" 11 апреля.

По информации пресс-службы клуба, "Тюмень" не использовала прекрасный шанс подправить свое незавидное турнирное положение в первенстве России по футболу среди клубов ФНЛ. Подопечные Владимира Маминова в домашней встрече упустили победу над питерским "Динамо".

Представители Санкт-Петербурга отыгрались за минуту до окончания основного времени матча.

Команда Владимира Маминова великолепно провела первый тайм. Тюменцы в этот отрезок времени показывали свой лучший футбол в весенней части первенства ФНЛ. Агрессивная игра в атаке от сибиряков оказалось полным сюрпризом для футболистов "Динамо". Гости попросту не успевали за размашистыми действиями черно-белых в нападении. На четвертой минуте встречи Артем Юсупов осчастливил трибуны стадиона "Геолога". Центральный форвард "Тюмени" замкнул головой мягкий заброс со стороны Никиты Саламатова.

Хозяева не стали довольствоваться одним забитым мячом и старались удвоить свое преимущество. Моменты у ворот динамовцев возникали с регулярной периодичностью, которые подопечные Маминова стабильно не реализовывали. На 18-й минуте Артуру Рябокобыленко не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострел от Саламатова.

Вскоре Андреа Чуканов не использовал выход один с один с голкипером гостей Егором Генераловым. Затем опять в центре внимания оказался девятый номер "Тюмени". Саламатов создал для Чуканова отличный шанс забить, но Андреа снова подвела реализация. За шесть минут до перерыва Генералов парировал опасный удар в исполнении Александра Ставпеца.

После перерыва игра коренным образом поменялась. Питерская команда перехватила инициативу в матче. Динамовцы большими силами переходили на чужую половину поля. Они потратили немало времени, чтобы создать у владений сибиряков по-настоящему что-то опасное. На 73-й минуте Олег Власов вырезал отличную передачу на Артема Кулишева, но вратарь "Тюмени" Станислав Бучнев не дал себя переиграть.

Хозяева ответили своей опасной комбинацией, где Юсупов с расстрельной позиции пробил мимо цели после шикарного навеса от Максима Лаука. Вскоре сетовать на невезение наступил черёд гостям, когда Бучнев в падении парировал мощный "выстрел" Евгения Песегова в нижний угол ворот своего бывшего клуба.

Позже динамовцы все-таки добились желаемого. Павел Киреенко в штрафной площади "Тюмени" выиграл верховую дуэль у Ставпеца и отправил мяч в сетку ворот Бучнева – 1:1. В добавленное арбитром время хозяева имели шикарную возможность завершить матч победой, но Чуканову в этот день катастрофически не везло.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Динамо , Тюмень , футбол

Последние новости

12:38 Геннадий Чеботарев стал "Профессором года"
12:27 Александр Большунов победил в битве за Граносен
12:16 Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период
12:05 На Ямале два зимника закрыты для всех видов транспорта
11:54 Сотрудники "Ростелекома" устранили условную аварию на линии связи  
11:43 Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала
11:32 В Тобольске  увеличат число рабочих мест в "Отрядях мэра"
11:21 Ямальские лебеди и гуси не спешат возвращаться домой
11:10 ФК "Тюмень" упустил домашнюю победу 
11:00 "Фармасинтез-Тюмень" создаст около пятисот новых рабочих мест
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область поддержит молочную отрасль в переходный период

Тюменские театры покажут свои спектакли жителям Югры и Ямала

Более ста торговых центров и учреждений проверили в регионе

Политика

Владимир Путин: честная конкуренция - залог обновления страны

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Экономика

"Фармасинтез-Тюмень" создаст около пятисот новых рабочих мест

ВТБ Факторинг удвоил финансирование екатеринбургских компаний

Россиянам предлагают проверить финансовую грамотность в режиме онлайн

Общество

Геннадий Чеботарев стал "Профессором года"

На Ямале два зимника закрыты для всех видов транспорта

Сотрудники "Ростелекома" устранили условную аварию на линии связи  

Спорт

Александр Большунов победил в битве за Граносен

ФК "Тюмень" упустил домашнюю победу 

В Тюмени пройдет чемпионат области по спортивному туризму

Происшествия

Калининградцы промышляли в Тюмени автоподставами

Водитель фуры насмерть сбил пешехода

Житель Ямала отработает незаконную добычу осетра

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+