ФК "Тюмень" упустил домашнюю победу

фото ФК "Тюмень"

Со счетом 1:1 завершилась встреча ФК "Тюмень" и "Динамо" из Санкт-Петербурга на стадионе "Геолог" 11 апреля.

По информации пресс-службы клуба, "Тюмень" не использовала прекрасный шанс подправить свое незавидное турнирное положение в первенстве России по футболу среди клубов ФНЛ. Подопечные Владимира Маминова в домашней встрече упустили победу над питерским "Динамо".

Представители Санкт-Петербурга отыгрались за минуту до окончания основного времени матча.

Команда Владимира Маминова великолепно провела первый тайм. Тюменцы в этот отрезок времени показывали свой лучший футбол в весенней части первенства ФНЛ. Агрессивная игра в атаке от сибиряков оказалось полным сюрпризом для футболистов "Динамо". Гости попросту не успевали за размашистыми действиями черно-белых в нападении. На четвертой минуте встречи Артем Юсупов осчастливил трибуны стадиона "Геолога". Центральный форвард "Тюмени" замкнул головой мягкий заброс со стороны Никиты Саламатова.

Хозяева не стали довольствоваться одним забитым мячом и старались удвоить свое преимущество. Моменты у ворот динамовцев возникали с регулярной периодичностью, которые подопечные Маминова стабильно не реализовывали. На 18-й минуте Артуру Рябокобыленко не хватило считанных сантиметров, чтобы замкнуть прострел от Саламатова.

Вскоре Андреа Чуканов не использовал выход один с один с голкипером гостей Егором Генераловым. Затем опять в центре внимания оказался девятый номер "Тюмени". Саламатов создал для Чуканова отличный шанс забить, но Андреа снова подвела реализация. За шесть минут до перерыва Генералов парировал опасный удар в исполнении Александра Ставпеца.

После перерыва игра коренным образом поменялась. Питерская команда перехватила инициативу в матче. Динамовцы большими силами переходили на чужую половину поля. Они потратили немало времени, чтобы создать у владений сибиряков по-настоящему что-то опасное. На 73-й минуте Олег Власов вырезал отличную передачу на Артема Кулишева, но вратарь "Тюмени" Станислав Бучнев не дал себя переиграть.

Хозяева ответили своей опасной комбинацией, где Юсупов с расстрельной позиции пробил мимо цели после шикарного навеса от Максима Лаука. Вскоре сетовать на невезение наступил черёд гостям, когда Бучнев в падении парировал мощный "выстрел" Евгения Песегова в нижний угол ворот своего бывшего клуба.

Позже динамовцы все-таки добились желаемого. Павел Киреенко в штрафной площади "Тюмени" выиграл верховую дуэль у Ставпеца и отправил мяч в сетку ворот Бучнева – 1:1. В добавленное арбитром время хозяева имели шикарную возможность завершить матч победой, но Чуканову в этот день катастрофически не везло.