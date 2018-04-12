Александр Большунов победил в битве за Граносен

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Лыжник Александр Большунов, представляющий Тюменскую область, победил в лыжной шоу-гонке "Битва за Граносен" в Тронхейме (Норвегия) 11 апреля.

По информации Федерации лыжных гонок РФ, Александр Большунов обошел в гонке норвежцев Петера Нортуга, Йан Томас Йенссена, Дедрик Тоенсета и Евен Нортуга.

Среди женщин победила Марит Бъерген, Норвегия, вторая - Катрин Харсем, Норвегия, третья - Шарлот Калла (Швеция).

Формат соревнований – гонка на выбывание свободным стилем в 10 км. Стартует 40 человек, круг в 1 км и при прохождении стадиона выбывают последние 4 человека.