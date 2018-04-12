В Новом Уренгое наградят победителей и призеров конкурса "Славим человека труда"

В Новом Уренгое наградят трудовых передовиков. Фото zarplatyinfo.ru

Победителей и призеров заключительных этапов конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа наградят во Дворце спорта "Звездный" в Новом Уренгое 26 апреля.

С декабря 2017 года по апрель 2018 года конкурс проводился на территории регионов УФО в 15 номинациях.

Представители рабочих профессий, инженерных специальностей, мастера народных промыслов и ремесел соревновались на конкурсных площадках Уральского федерального округа за звание лучших в своей отрасли.

Торжественная церемония является важным событием, знаком заслуженного внимания к работникам производственной сферы со стороны органов государственной власти всех уровней, профсоюзных организаций, общественности.

На церемонию награждения прибудут все 70 победителей и призеров из всех регионов УФО. В ней примут участие полномочный представитель президента РФ в УФО Игорь Холманских, руководители регионов Уральского федерального округа, сообщается на официальном сайте столицы Ямала.