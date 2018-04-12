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Победитель конкурса проектов "Луна: город первых" отправится на Байконур

16:16 12 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото informing.ru

Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов "Луна: город первых" стартовал 12 апреля.

Организаторы конкурса предлагают дошкольникам, школьникам, студентам, аспирантам, сотрудникам конструкторских и архитектурных бюро изобразить свое видение первой комической лунной станции РФ в одном из предложенных визуальных форматах: рисунка с применением любой технологии; дизайн-проекта в виде чертежа общего вида не менее чем в трех проекциях с указанием размеров и масштаба либо в виде 3D модели в формате STL, 3DS; концепт-проекта, представляющего собой техническое предложение, эскизный или технический проект.

Конкурсные работы принимаются по темам: "Проект лунной базы Российской Федерации"; "Проект штурмового лагеря на лунной поверхности"; "Проект транспортного космического средства"; "Проект средств обеспечения исследовательских работ в космосе"; "Проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе"; "Проект медицинского модуля лунной базы".

Победитель конкурса научно-технических "Луна: город первых" отправится на космодром Байконур. Церемония награждения победителей состоится во время XIII Московского Фестиваля "NAUKA0+".

Сроки проведения: с 12 апреля по 25 сентября.

Общее положение конкурса "Луна: город первых" доступно на официальном сайте

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Теги: конкурс , космодром Байконур , Луна , проект

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