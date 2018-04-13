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Тюменцам расскажут о традициях и обычаях Англии

09:00 13 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://turizm.world/

На творческом занятии в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) 13 апреля в 11 часов участники узнают о традициях и обычаях Англии – родины плюшевого медведя и знаменитого автора сказки "Винни-Пух и все-все-все" Алана Милна. Ребята смастерят для любимого героя новое жилище при помощи бумаги, ножниц и клея и придумают веселую кричалку.

Во время информационного часа в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 12 часов ребята узнают историю создания ракет, познакомятся с основоположниками космических открытий, с интересными фактами о космонавтах и их работе на орбите. 

На беседе в Информационно-библиотечном центре для молодежи (Червишевский тракт, 15/1) в 12 часов ребята узнают о русском ученом Константине Циолковском и об ученом и конструкторе Сергее Королеве, о первом искусственном спутнике Земли и о начале космической эры, о том, что первыми космонавтами-разведчиками стали мыши, кролики, насекомые и даже микробы. 

К 110-летию со дня рождения детской писательницы Веры Чаплиной для читателей младшего школьного возраста в детской библиотеке № 11 (ул. Жуковского, 28) в 13 часов начнется час знакомства "Мои питомцы". Дети узнают о некоторых страницах из жизни писательницы, познакомятся с ее творчеством и посмотрят мультипликационный фильм "В лесной чаще", снятый киностудией "Союзмультфильм" в 1954 году по ее рассказам.

Узнать о том, как появились Игры на планете, почему они названы Олимпийскими, кто такой Пьер де Кубертен, какие виды спорта распространены в разных странах и какие из них вошли в программу зимней Олимпиады, а также еще 32 интересных факта из истории Игр приглашает юных читателей библиотека № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) в 13 часов. Учащиеся ответят на вопросы спортивной викторины, увидят видеоролики главных моментов Олимпиады в Пхенчхане.

Тематическая викторина на тему "Освоение космоса", конкурсная игровая программа, музыкальный блок пройдут в Доме культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1а) в 13 часов.

Во время познавательного часа в библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2/1) в 14 часов школьников познакомят с понятиями "Солнечная система", "Созвездие", расскажут, чем отличаются планеты от звезд и что такое комета. Виртуальная экскурсия по звездному небу погрузит ребят в изумительный мир космоса. 

Гости, посетившие танцевальный вечер "Танцевальная весна" в Доме культуры "Поиск" в 15 часов, окунутся в атмосферу 70-х годов прошлого века и с размахом отметят Всемирный день рок-н-ролла. Зажигательные танцы под хиты прошлых лет будут разбавлены веселыми шутками ведущих, которые проведут для всех желающих увлекательные конкурсы. 

Цель мероприятия в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 13 часов: разъяснить молодым людям негативные правовые аспекты потребления алкоголя и психоактивных веществ. Предупредить, как может отразиться пагубное пристрастие на их дальнейшей судьбе, выборе профессии, возможности трудоустроиться на престижное предприятие, сообщает департамент культуры администрации Тюмени. 

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Теги: Англия , библиотека , Винни-Пух , космос

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