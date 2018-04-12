Жительница Ишима отдала мошенникам сто тысяч рублей, чтобы спасти сына от неприятностей

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100 тыс. рублей перевела жительница Ишима мошенникам через банкомат на номера мобильных телефонов.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее сын совершил ДТП с пострадавшими и, чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению и напоминают об осторожности при любых операциях через сеть Интернет или сотовую связь. Не нужно попадаться на уловки мошенников.

Телефон дежурной части 7-98-08 или 02, в круглосуточном режиме работает телефон доверия 8 (3452) 291- 432.