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Международный конкурс "Нефтегазовые проекты: Взгляд в будущее" ждет молодых ученых

08:04 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото phototyumen.ru

Прием заявок на участие в Международном конкурсе молодых ученых "Нефтегазовые проекты: Взгляд в будущее" продолжается.

По информации пресс-службы ТИУ, участниками конкурса могут стать молодые ученые из любой страны мира в возрасте до 35 лет на момент подачи заявки, занимающиеся научно-исследовательской работой, свободно владеющие английским языком и предоставившие необходимые документы с места работы и от руководителя. Заявки также принимаются от научных коллективов в составе не более пять человек.

На конкурс направляются научные исследования и разработки в области геологоразведки, добычи, транспортировки, хранения и переработки углеводородов, сжижения природного газа, электроэнергетики, развития информационных технологий. Более подробную информацию о конкурсе, его организаторах и условиях участия можно получить на сайте.

Основными целями конкурса являются поиск и продвижение передовых технологий и инновационных разработок, обеспечивающих развитие нефтегазового комплекса, а также поддержка и стимулирование научно-исследовательской деятельности молодежи. Еще одна задача – это развитие международного научно-технического сотрудничества.

Заявки принимают в следующих номинациях: "Разведка и добыча углеводородов"; "Транспортировка и хранение газа"; "Переработка нефти и газа"; "СПГ-проекты"; "Электроэнергетика"; "IT решения в нефтегазовом секторе".

Заявки должны подаваться в электронном виде через специальный раздел электронной подачи заявок сайта GIFAwards, который будет открыт до 15 мая.

Окончание приема заявок 30 мая. Подробная информация в  файле.

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Теги: конкурс , молодые ученые , нефтегазовые проекты , ТИУ

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