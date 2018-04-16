Школа открытого университета Сколково соберет учеников в технопарке

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Школа открытого университета Сколково "Навигатор инноватора" состоится в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) 17-20 апреля.

По информации организаторов, ее учениками могут стать студенты и молодые ученые, занимающиеся исследованиями по направлениям: "Биомедицинские технологии", "Информационные технологии", "Космические технологии и телекоммуникации", "Передовые производственные технологии", "Промышленный Интернет", "Энергоэффективные технологии", "Ядерные технологии".

Студенты, обучающиеся по направлениям: "Управление инновационной деятельностью", "Проектный менеджмент", а также проектные менеджеры, работающие с научно-технологическими проектами; наставники проектного обучения.

Для участия необходимо заполнить анкету, рассказать о своем проекте. Те кандидаты, у кого еще нет готового проекта, но есть идеи и желание в будущем стать лидером или участником инновационного проекта, также могут попасть в школу, заполнив анкету (анкета для участников без проекта).

Добавим, "Навигатор инноватора" – предакселерационная программа по основам технологического предпринимательства для студентов, молодых ученых и инженеров.

Подробная информация, программа и регистрация на сайте мероприятия.