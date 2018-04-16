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В тюменском драмтеатре откроется фотовыставка

09:21 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото тюменского драмтеатра

Выставка "Прекрасные мгновения театра" откроется в тюменском драмтеатре в честь его 160-летия 17 апреля в 17 часов в холле 2 этажа Большого зала.

"Это своеобразный подарок театру в год юбилея от трех мастеров светописи - трех тюменских фотографов, которые в разное время сотрудничали с Тюменским драматическим театром, - рассказал директор Сергей Осинцев. - В экспозиции представлены фотографии тюменских фотохудожников: Сергея Киселева, Андрея Павлычева и Фрола Подлесного. Это совершенно разные люди, разного возраста, в разное время работавшие в театре, у них разные взгляды на театральное искусство. Единственное, что их объединяет — любовь к сцене, к актерам, к таинственному закулисью. И этого оказалось достаточно, чтобы перед зрителем открылась целая вселенная под названием "Тюменский большой драматический театр".

"Театральный роман" Сергея Киселева длился 17 лет. Андрей Павлычев начал работу с театром в двухтысячных. Оба фотографа являются одними из лучших в регионе. Имя Фрола Подлесного еще мало известно тюменской публике, но портреты современных актеров театра в его исполнении порадуют зрителя.

Сергей Киселев долгое время возглавлял региональное отделение фотохудожников России. Его портретная съемка считается эталонной. Киселев представит портретную съемку актеров и сцены из спектаклей. Эта съемка осталась на черно-белой фотопленке, и это только подчеркивает ее уникальность. 

Андрей Павлычев — человек театра. Биография его творческой личности началась с театра кукол и этот роман со сценой, актерами, зрителями, закулисьем продолжается и сегодня.  Тема его работ — театральное закулисье.

Фрол Подлесный – молодой, подающий большие надежды театральный фотограф. Начал свою карьеру в Новосибирске с "Первого театра", позже стал постоянным фотографом театра "Старый дом", вскоре официально стал художником-фотографом в театре "Красный факел", с которым и по сей день сотрудничает. В драмтеатре работает четыре года, но за это время успел зарекомендовать себя как фотографа со своим живым видением театра. Ему прекрасно удаются как портретные снимки, интерьеры, так и фотографии со спектаклей, мероприятий.

Самое интересное, что ожидается на презентации — это встреча с героями выставки— актерами тюменского театра, которые придут на мероприятие как зрители. У всех фотографов — любителей и профессионалов есть уникальная возможность создать коллективный портрет театра для истории и для себя лично.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

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Теги: выставка , культура , театр , фотовыставка , фотографии

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