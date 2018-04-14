Стали известны имена лауреатов Ершовской премии

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Лауреатов XІІІ международной литературной премии имени П.П. Ершова наградят в Ишиме 10 июня. По словам председателя жюри конкурса Геннадия Иванова, из 400 литературных трудов выбрали самых достойных.

Из рук мецената премии Сергея Козубенко и почетных гостей дипломы получат: крымский писатель Евгений Белоусов, Олег Бундур, питерский автор и сценарист детского анимационного сериала "Лунтик и его друзья" Анна Саранцева, Эдуард Веркин из Иваново и Игорь Емельянов.

На этом Ершовские дни не закончатся: на центральной площади состоится фестиваль народной культуры "Безруковский форпост", в котором примут участие казаки из села Тоболово Ишимского района, Тюмени и Москвы, пишет "Тюменская область сегодня".