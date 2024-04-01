Развитие корпоративных тренеров и объединение специалистов в области охраны труда обсудили в СИБУРИНТЕХе

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Конференция по теме развития корпоративных тренеров и объединения профессионального сообщества в области охраны труда и промышленной безопасности прошла в СИБУРИНТЕХе. В мероприятии от корпоративного университета СИБУРа приняли участие 56 человек, среди них — руководители фирм, учебных центров и эксперты сферы безопасности.

Куратор факультета корпоративных тренеров, главный эксперт Николай Касьяненко рассказал, что эта конференция является вехой в непрерывном процессе повышения эффективности преподавания.

"Нам важно дать возможность корпоративным тренерам прикоснуться к профессиональному сообществу ОТ и ПБ, поделиться своими идеями и подчерпнуть новые впечатления, которые зарядят их энергией и мотивацией к проведению эффективного обучения", — отметил он.

В первый день разбирали лучшие практики в отрасли. Выступали компании-партнеры, такие как Росатом и Северсталь. Обсуждения прошли в формате мирового кафе: после доклада участники могли обменяться мнениями, поспорить, прийти к общему мнению.

"Примеры лучших практик коллег наша команда взяла на вооружение. Мы вышли на головное предприятие с предложением о проведении в будущем подобного формата на базе Росатома", — отметил руководитель учебного центра "Техническая академия Росатома" Виталий Онищенко.

Эксперты делились опытом использования современных технологий. Так, специалисты компании "Профпасс" рассказали о способах повышения безопасности с помощью VR-технологий через считывание мозговой активности и реакции человека в случае возникновения нештатной ситуации на производстве.

Второй день конференции прошел в формате хакатона. Геймификацию процесса оценили все, кто напрямую связан с обучением специалистов. Дело в том, что есть объемные теоретические модули, и тренерам приходиться тратить много ресурсов, чтобы донести информацию. Новый формат — научный форум разработчиков — делает процесс более эффективным и легким для восприятия.

На хакатоне участники взяли на себя роль изобретателей, сформировали шесть прототипов игровых решений, провели их пилоты. Три из них уже сейчас готовы к запуску, их взяли в работу корпоративные тренеры СИБУРа для будущего тиражирования.

По итогам конференции будет издан информационный бюллетень с материалами спикеров, а также статьи по развитию корпоративных тренеров и профсообщества ОТ и ПБ, сообщает пресс-служба компании СИБУР.