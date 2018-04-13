В Доме Машарова закрутилось тюменское колесо

фото Тюменское музейно-просветительское объединение ВКонтакте

Выставочный проект "Тюменское колесо" открылся в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) 13 апреля.

По информации организаторов, выставка расскажет о технике, людях и об истории развития общественного транспорта в Тюмени в ХХ веке.

Городской транспорт — одна из самых ярких примет времени. В XX веке общественный транспорт появляется и в Тюмени. Первый тюменский автобус вышел в рейс 2 июня 1929 года. Это был переоборудованный старый грузовик.

В экспозиции представлены фотографии, личные документы и масштабные модели городского транспорта из фондов музейного комплекса им. И. Я. Словцова и частных коллекций.

Посетители выставки узнают, на каких машинах, автобусах и троллейбусах ездили горожане, а некоторые из них с ностальгией вспомнят о том, какими пустыми и широкими были улицы в прежние годы.

Стоимость билета 30 рублей.