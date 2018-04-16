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На открытии "Вахты памяти" солдатский медальон красноармейца передадут родственникам

13:21 16 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото -Тюменский областной поисковый центр

Торжественное открытие акции "Вахта Памяти-2018" состоится 18 апреля. В 14 часов на площади Памяти в Тюмени поисковым центром будет дан старт полевому поисковому сезону и традиционным проектам патриотической направленности.

В этом году в рамках "Вахты" на территории области пройдут акции "Георгиевская ленточка", "Стена памяти", а также областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя". Тюменский областной поисковый центр организует полевые поисковые работы в ходе летней и весенней экспедиции в Ленинградскую, Тверскую и Новгородскую области.

На открытии родственникам красноармейца Ивана Дрогалева 1905 г. р., призванного Тюменским РВК, передадут солдатский медальон. Его нашли при бойце в 2001 году во время полевых поисковых работ в районе деревни Андреевское Западнодвинского района Тверской области.

Весенняя экспедиция тюменских поисковиков пройдет в Ржевском районе Тверской области и Старорусского района Новгородской области. Первые отряды отправятся на места сражений Великой Отечественной войны уже 21 апреля. В экспедиции примут участие более 120 поисковиков Тюменской области из 17 поисковых отрядов.

В 2017 году силами тюменских отрядов были подняты и подготовлены к погребению останки 286 солдат и офицеров Красной Армии, установлены судьбы 15 солдат.

Николай Ступников

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Теги: Вахта памяти , День Победы

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