У тюменских скалолазов - олимпийский потенциал, считает Владимир Якушев

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на чемпионате России по скалолазанию. Фото admtyumen.ru

Скалолазание очень популярно на тюменской земле и активно развивается. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на торжественном открытии чемпионата России по скалолазанию, который проходил в Легкоатлетическом манеже областной столицы с 10 по 15 апреля.

"Сегодня около двух тысяч человек занимаются скалолазанием. И мы прогнозируем, что их количество будет только расти", - отметил глава региона.

Владимир Якушев назвал историческим событием включение скалолазания в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. "Это очень серьезный стимул для спортсменов к новым победам и достижениям", - убежден губернатор.

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков подчеркнул, что соревнования в Тюмени проходят традиционно на высоком уровне. "Поскольку мы вошли в олимпийскую программу, это еще ускорило темпы нашего развития. Думаю, мы будем двигаться вперед и дальше и проводить международные старты в Тюменской области. Наша страна очень уважаема в мире спортивного скалолазания, и Тюмень сыграла в этом большую роль. Уверен, здесь вырастут будущие олимпийские чемпионы", - добавил он.

Тюменские скалолазы на деле продемонстрировали олимпийские амбиции и блестяще выступили в дисциплине "Скорость", финальная часть этих соревнований прошла сразу после открытия.

В 1/8 финала приняли участие 32 скоростника из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Воронежской областей, Пермского, Красноярского краев, Башкортостана и Санкт-Петербурга.

В финале за первое место у женщин боролись тюменки Юлия Каплина и Мария Красавина. Борьба получилась очень драматичной, а результат непредсказуемым. В начале дистанции Мария отстала от соперницы, но на середине трассы обошла Юлю и в итоге победила. Бронзу взяла спортсменка из Челябинской области Карина Кареева.

У мужчин соревнования выиграл тюменец Станислав Кокорин, на втором месте расположился также представитель Тюменской области Александр Шиков. Третьим стал Дмитрий Тимофеев из Пермского края.

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