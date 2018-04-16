Тюменец Артем Антошкин оформил хет-трик на чемпионате России по мини-футболу

фото МФК "Тюмень"

Со счетом 8:6 мини-футбольный клуб "Тюмень" переиграл на своей площадке сборную "Газпром-Югра" во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Хет-трик оформил Артем Антошкин. Накануне во встрече между этими соперниками сильнее были югорчане — 4:1.

Этот успех позволил подопечным Игоря Путилова сократить отставание от лидирующего "Газпрома-Югра" до одного очка, сообщает пресс-служба клуба.